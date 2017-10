The Tire Station in Amsterdam

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Aan de rand van het Vondelpark in Amsterdam ligt The Tire Station, een eco designhotel.

Wat is er zo fijn hier?

De gedachte dat het hotel zo milieuvriendelijk gerund wordt. Zonnepanelen op het groene dak, een duurzaam energiesysteem, design aan de muur van gerecyclede meubels uit de buurt en biologische restaurants. Daarnaast word je blij van het originele interieur en alle gadgets in het hotel. De teksten op de deuren van de hotelkamers, de kurkwand boven je bed met quotes en bijzondere posters, de badkamer, het interieur van de lift. Ook de ligging, om de hoek van het Vondelpark, maakt het een fijne plek.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Begin de dag met een biologisch ontbijtje in het bijbehorende restaurant. Er staat een buffet voor je klaar met yoghurt en huisgemaakte granola, brood, jam van Heerlijkheid Mariënwaerdt, biologische sapjes, een scharrelei en ham en kaas.

Onze tip

Huur fietsen bij het hotel en verdwaal in Amsterdam. Mijd de toeristische toppers en rijd door smalle straten en langs de grachten. Ontdek winkels, restaurants en leuke stadsparken. Amsterdam heeft nog genoeg bijzondere plekjes waar het niet zo druk is.

Lekker eten

We twijfelen. Tippen we je Sticky Fingers (Amstelveenseweg 3), de eco-patisserie met handmade lekkers, fairtradekoffie en een roze achterwand? Of wordt het Moer, het biologische restaurant bij The Tire Station, waar je groenten uit eigen tuin op je bord krijgt en na afloop kunt blijven hangen met een cocktail?

Conscioushotels.com/hotels/tire-station

Vanaf € 110 per nacht op basis van logies.

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.