Het tiny house van Luke

Hoe is dat nou eigenlijk, wonen in een huis van twintig vierkante meter? Wij vragen het aan tiny housers uit binnen- en buitenland. Luke woont met zijn vrouw en kinderen in een gerenoveerde schoolbus in de Verenigde Staten.

Hoe ziet jullie tiny house eruit en waar staat het?

“Onze schoolbus heeft al in 37 verschillende staten van Amerika gestaan. Op dit moment wonen we in de kleine plaats Yorkville in de staat Illinois, in het Middenwesten.”

Wat zijn je overwegingen om kleiner te gaan wonen, en hoe ging dat in z’n werk?

“We wilden ontsnappen aan de dagelijkse sleur en als gezin veel van de wereld zien.”

Wat maakt wonen in een tiny house zo fijn?

“Het simpele leven, de lage kosten en het idee dat je op elk moment weer ergens anders naartoe kunt. En we beseffen dat de weinige spullen die we hebben, ook echt waardevol zijn voor ons.”

Zijn er ook minder leuke kanten?

“Er zijn wel uitdagingen, ja. Grotere voorraden eten en drinken inslaan is bijvoorbeeld lastig. Meerdere regenachtige dagen achter elkaar zijn ook niet altijd fijn. Zodra het kan, gaan we daarom naar buiten.”

Wat is jullie tip voor als je overweegt om ook simpeler en met minder spullen te gaan leven?

“Het is niet voor iedereen ideaal. Wil je het echt, laat je dan niet ontmoedigen door mensen die zeggen dat het onmogelijk is. Klein wonen kan je kijk op het leven totaal veranderen.”

Fotografie Luke Davis