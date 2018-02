Wonen in een tiny house

Simpel leven, in een tiny house, dicht bij de natuur. Steeds meer mensen kiezen ervoor of dromen ervan. Maar hoe gaat dat klein wonen in z’n werk?

Kleiner wonen past bij de behoefte aan minder.

Op Pinterest en Instagram komen veel mooie plaatjes van tiny houses voorbij. Behalve dat ze charmant zijn en leuk om naar te kijken, roept een tiny house ook een ander gevoel op: dat het allemaal wel wat minder kan en mag. Minder spullen, minder consumeren. Juist in een tijd vol prikkels, drukte en verplichtingen ontstaat er wereldwijd een tegenbeweging als reactie op de vanzelfsprekendheid van altijd maar meer en groter.Tiny living en tiny houses staan symbool voor een andere manier van leven: eenvoudiger, vrijer, meer buiten, dichter bij de natuur. Zonder de last van een torenhoge hypotheek die de keuzemogelijkheden alleen maar beperkt en mét meer ruimte, tijd en geld om je leven vorm te geven zoals jij dat wilt.

Een tiny house heb je al voor 30.000 tot 35.000 euro, afhankelijk van de materialen en specifieke woonwensen. Nog steeds een hoop geld, maar wel veel goedkoper dan een gemiddeld koophuis. Bovendien verbruik je in een tiny house vaak veel minder energie. Al met al zijn je vaste lasten dus een stuk lager. Vooralsnog verstrekken banken nog geen hypotheek voor de bouw of aankoop van een tiny house. Je moet het uit eigen middelen bekostigen of geld lenen. Er zijn in Nederland verschillende bedrijven waar je terechtkunt met je eigen ontwerp of die een huisje op maat voor je kunnen maken, zoals Woonpioniers.nl of Waldenstudio.nl. Kant-en-klare tiny houses zijn er ook. Kijk voor een overzicht op Tinyfindy.nl en Tinyhousenederland.nl.

Klein wonen (en ontspullen) maakt gelukkiger.

Wie klein gaat wonen, denkt ook vanzelf na over de vraag wat je nou echt nodig hebt en wat belangrijk voor je is. En dat brengt je dichter bij wie je bent en hoe je wilt leven. Je hoeft er niet meteen kleiner voor te gaan wonen, maar onderzoekers hebben wel een link ontdekt tussen mensen die veel spullen in huis hebben en het stresshormoon cortisol. Hoe meer spullen, hoe meer stress – zo bleek. En hoe paradoxaal het ook klinkt: minder woonoppervlakte levert volgens tiny-house-bewoners juist méér ruimte op. Namelijk: ruimte in je hoofd. Zonder de ballast van een groot huis, een hypotheek, al die bezittingen en verplichtingen, houd je meer tijd en energie over om te doen waar je gelukkig van wordt. Lezen, tuinieren, vrijwilligerswerk, wandelen, wat rommelen of gewoon even niks.

Meer over wonen in een tiny house lees je in Het grote boek van minder. Hierin zit ook een pop-up tiny house dat je zelf in elkaar kunt vouwen.

Tekst Annalot Boersma, Chris Muyres Fotografie Tammy Strobel