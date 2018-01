Zalig in Antwerpen

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. In Antwerpen ligt een vakantiehuis voor 10 personen, leuk voor een vrienden- of familieweekend.

Wat is er zo fijn hier?

De woning ligt vlak bij een van de mooiste pleintjes van de stad: de Vrijdagmarkt. Ooit zat op de begane grond een gezellig volkscafé, nu is die ruimte omgetoverd tot gezellige ontbijt-/restaurantruimte met grote keuken. Een plek om samen te borrelen, te koken en tot laat bij te praten. Centraal in het huis ligt de ruime woonkamer, met een gashaard voor donkere dagen. De slaapkamers hebben allemaal een eigen badkamer.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf klaar. Of beter nog, ga ontbijten buiten de deur. Op loopafstand vind je vele koffiebarretjes, maar ook een bakker om vers brood te halen.

Onze tip

Ben je met een stel lekkerbekken op stap? Verken Antwerpen aan de hand van het Stadskookboek Antwerpen, met daarin tips voor de lekkerste koffie, een goede frituur, recepten van Antwerpse smaakmakers en de beste restaurants.

Lekker eten

’t Eilandje in Antwerpen is een bruisende wijk. Bij het MAS (Museum aan de Stroom) vind je lunch- en koffietentjes en trendy restaurants bij de haven. Pik er eentje uit. Liever thuisblijven omdat het huis zo fijn is? Een kok aan huis of catering kan voor je worden geregeld.

Vanaf € 350 per nacht voor 10 personen

Zaliginantwerpen.be

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.