Vakantiehuisjes aan de kust van Frankrijk

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. In Bretagne liggen de huisjes van Petite maisons dans la prairie (De kleine huisjes op de prairie), op 10 minuten rijden van zee.

Wat is er zo fijn hier?

Verspreid over het boerenerf van Liz liggen de vakantiehuisjes met plek voor 2 tot maximaal 6 personen. Ze verwelkomt hier vaak koppels, rustzoekers, natuurliefhebbers, wandelaars, maar ook gezinnen met (kleine) kinderen. De huisjes zijn warm en huiselijk en hebben elk een eigen tuin.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt verzorg je zelf. Of bestel een ontbijtmand vol lekkernijen bij Liz: huisgemaakte jam, vers fruit en heerlijk geurende broodjes.

Onze tip

Bezoek het bloemeneiland Ile-de-Bréhat. Hier ben je echt even weg van de bewoonde wereld en alle dagelijkse beslommeringen. Het eiland ligt slechts tien minuten varen voor de kust en is autovrij. Maak een lange wandeling langs de kust en door het idyllische vissersplaatsje.

Lekker eten

Vlak bij de vakantiehuisjes ligt The Farm Inn restaurant, dat ook van de familie is. Je geniet er van groente en fruit uit eigen tuin, huisgemaakt appelsap, lekkere stoofpotjes en goede desserts.

Vanaf € 465 per week

Bijzonderplekje.nl/vakantiewoning/petites-maisons-dans-la-prairie

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.