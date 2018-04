Lodge La Petite Couronne in Zuid-Frankrijk

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Hotel Lodge La Petite Couronne ligt in Zuid-Frankrijk, in de authentieke streek Les Landes.

Wat is er zo fijn hier?

In het kleinschalige La Petite Couronne van Iwan en Nancy heb je wel de luxe van een hotel en een ontbijt dat elke ochtend voor je klaarstaat, maar door de huiselijke sfeer voelt het er ook een beetje als thuis. De tien kamers zijn ruim, modern en hebben alle zicht op de heuvels. Onze favoriet is kamer 11: ‘de twee eendjes’. In deze vrijstaande lodge voor 2 volwassenen en 2 kinderen heb je veel privacy én met een beetje geluk hertjes voor de deur als je wakker wordt.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Elke ochtend staat het ontbijt voor je klaar bij het Poolhouse: bij mooi weer op het terras met zicht op het zwembad en de omliggende heuvels. Een croissant, uiteraard stokbrood, ham, kaas, een sapje en naar wens yoghurt met vers fruit of een eitje naar keuze.

Onze tip

Het is een leuke wandeling door de heuvels naar het schilderachtige dorpje Brassempouy, op 2 kilometer afstand. Bezoek La dame de Brassempouy en strijk daarna neer bij Bocal Local.

Lees ook: Hei15 in Limburg

Lekker eten

Tegenover het hotel ligt L’Auberge du Laurier. In een voormalige herberg zit nu een restaurant met mooie tuin. Lange zomeravonden buiten borrelen en dineren of een sfeervol plekje binnen op een koele avond. Op de kaart staan streekgerechten met een moderne twist, een 3-gangen keuze menu met ingrediënten van lokale producenten.

Vanaf € 89,- op basis van logies en ontbijt.

Hotel-lapetitecouronne.com/nl/

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.