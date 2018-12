We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Aan de rand van Nationaal Park Weerribben Wieden ligt B&B Het Leeuwterveld.

Wat is er zo fijn hier?

Het Leeuwterveld heeft maar twee kamers. Landelijk, romantisch ingericht en tegelijkertijd een tikje stoer. Bij binnenkomst staan verse bloemen op tafel en ligt er een klein cadeautje voor je klaar. De deel met gezellige zithoek met haard is een grote bonus, net als het vrije uitzicht. Zoek bij mooi weer een plekje in een van de strandstoelen achter op het erf of in de hangmat.

Wat krijgen we voor ontbijt?

’s Ochtends word je wakker met de geur van versgebakken brood. De tafel is mooi gedekt en staat vol met lekkers. Vers fruit, yoghurt, vers sapje, huisgemaakte jam, verschillende soorten brood.



Onze tip

Huur fietsen bij Het Leeuwterveld en trek de natuur in. Het nationale park ligt letterlijk om de hoek. Kilometers rust en ruimte. Het pontje bij Jonen, Dwarsgracht met de rietgedekte boerderijen, de natuur rondom Kalenberg. Vertragen gaat hier bijna vanzelf.

Lekker eten

Op maar een paar kilometer ligt het stadje Blokzijl met Grand Café Prins Mauritshuis, waar je goed eet met uitzicht op de haven.

Vanaf € 85 per nacht inclusief ontbijt

Bijzonderplekje.nl/het-leeuwterveld

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.