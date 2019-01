Herenboerderij Attema-Sate

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Attema-Sate is een monumentale herenboerderij, onlangs gerenoveerd, met mooie appartementen.

Wat is er zo fijn hier?

Bij Friesland denken we aan rust en ruimte. Bij Attema-Sate krijg je er ook nog kabbelend water en weidse uitzichten bij. Dé plek om een paar dagen te onthaasten. Het interieur van de appartementen helpt een handje mee om tot rust te komen. Tot in de puntjes verzorgd en geïnspireerd op Scandinavië: mooie basics en zachte kleuren. De studio’s en appartementen bieden plaats aan 2 tot 5 personen.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Ontbijt op je eigen tijd: je studio of appartement heeft een goed uitgeruste keuken om een lekker ontbijtje klaar te maken.

Onze tip

Huur een fiets (ze worden bij Attema Sate afgeleverd) en trek eropuit. Via de fietspont naar Hindeloopen of ga naar een terrasje bij Omke Jan in Woudsend.

Lekker eten

Zoek op een mooie dag een plekje op het terras aan het water van Café Restaurant d’Ald Herberch, op loopafstand van Attema-Sate. Voor een visje of de daghap.

Vanaf € 85 per nacht op basis van een 2-persoons studio

Attema-sate.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.