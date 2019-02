Camping Hartje Groen in Brabant

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. In het Brabantse land ligt camping Hartje Groen.

Wat is er zo fijn hier?

Bij Hartje Groen kampeer je midden in de natuur. Ruime kampeerplekken die je zelf uitkiest, van een plekje in het bos tot een familieveld aan de waterkant. Heb je geen tentje bij je, dan zijn er trekkershutten en houten lodges. En bij Huiskamer ’t Hart kunnen kampeerders een boek te lezen bij de houtkachel of gezellig samen spelletjes te spelen.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf klaar. Of loop naar de Boshut, zeven dagen in de week geopend.

Onze tip

Huur fietsen en ontdek het grootste natuurgebied van Brabant: De Maashorst. Stuifduinen, bossen, oerschatten, een verrassend mooi stukje Nederland.

Lekker eten

Eenmaal op het terrein van Hartje Groen hoef je niet meer zo nodig weg. Lekker eten doe je bij de Boshut, waar je welkom bent van het ontbijt tot aan de borrel. Taart, Brabantse worstenbroodjes of een borrelplank: je kunt het allemaal bestellen.

Vanaf € 245 per weekend.

Bijzondercamping.nl/listing/hartje-groen

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.