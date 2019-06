3 wandelgebieden in Noorwegen

Leuk om ook eens een mooie voettocht over de grens te doen. Dit zijn drie heel verschillende wandelgebieden in Noorwegen.

De bergrug Trollheimen

Je vindt deze afwisselende bergketen in het midden van Noorwegen. Naast de hoge bergtoppen zie je onderweg hooggelegen bergdalen en veel grote (en kleine) meren. Er zijn meerdere wandelroutes in dit gebied, maar een van de bekendste is de Triangle, een wandelroute tussen drie berghutten door. Ook de tocht naar de top van de Snota is adembenemend mooi.

Meer informatie over dit wandelgebied vind je hier.

De bossen van Hedmark

Heb je behoefte aan een rustige wandeltocht? De bossen in de Noorse provincie Hedmark zijn hiervoor ideaal. Je kunt er de bossen van Trysil (ook een bekend skigebied) ontdekken of de nationale parken Femundsmarka en Finnskogen. Of wandel door een canyon bij Jutulhogget.

Meer informatie over dit wandelgebied vind je hier.

Het gebied Jotunheimen

In dit gebied in Zuid-Noorwegen ligt niet alleen het Jotunheimen Nationaal Park, je vindt er ook de 29 hoogste bergen van Noorwegen. De allerhoogste (Galdhøpiggen) is 2469 meter hoog. Je kunt er wandelen en klimmen, en er zijn meerdere berghutten met tussenliggende gemarkeerde routes.

Meer informatie over dit wandelgebied vind je hier.

Fotografie Sebastian Schuppik/Unsplash.com