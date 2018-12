We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Bij B&B Cronebos in Hilversum kun je slapen in alle rust en de dag beginnen met een verwenontbijt.

Wat is er zo fijn hier?

Door de rustige ligging aan de rand van Hilversum en doordat er maar twee kamers zijn, ben je hier verzekerd van rust. B&B Cronebos ligt een beetje verstopt in een bosrijke wijk. Niet alleen je kamer geeft je het gevoel van een luxe hotel, maar ook de gemeenschappelijke ruimte met openslaande tuindeuren en mooie muziek op de achtergrond.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt wordt ’s morgens geserveerd in de gemeenschappelijke ruimte, met uitzicht op de grote tuin. Vers fruit, diverse soorten kaas, goede koffie (of thee), verse broden, huisgemaakte granola.

Onze tip

Er staan twee fietsen die je gratis mag gebruiken. In de bossen kun je uren zwerven, met een fijne tussenstop bij Buiten in de Kuil in Lage Vuursche.

Lekker eten

In een oude industriële loods vind je restaurant Chef aan de Werf, op de voormalige gemeentewerf van Hilversum. Alle (seizoensgebonden) gerechten hebben het formaat van een tussengerecht. Lekker veel om te proeven.

Vanaf € 130 per nacht

Cronebos.com

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.