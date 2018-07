B&B Fra Cielo e Mare op Sardinië

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. In de hoofdstad van Sardinië ligt B&B Fra Cielo e Mare.

Wat is er zo fijn hier?

Er zijn meerdere redenen om voor Fra Cielo e Mare te kiezen. Deze B&B, tussen hemel en zee, heeft een ideale ligging. Midden in stad, aan de rand van het historische centrum van Cagliari, op loopafstand van de boulevard en dicht bij restaurants. Het pand is onlangs volledig gerenoveerd waarbij authentieke details bewaard zijn gebleven en op een mooie manier gecombineerd zijn met modern. Natureltinten vormen de basis. Hoge plafonds, ruime kamers, sfeervol ingericht en een dakterras met zeezicht.

Wat krijgen we voor ontbijt?

In de lichte ontbijtruimte staat een buffet voor je klaar met dagelijks brood van de bakker, diverse kazen, vleeswaren, vers fruit, yoghurt, croissantjes, verse jus d’orange en andere sapjes, eitjes en elke dag een andere huisgemaakte lekkernij.

Onze tip

Huur een auto en rijdt zuidwaarts langs de kust naar het strand van Tuerredda. Een rotsachtige baai met water in alle tinten blauw en spierwit zand. Lunch op het strand met verse vis en neem een siësta.

Lekker eten

Gastvrouw Coralie heeft de fijnste tips voor je, direct om de hoek van de B&B. Voor een koffietje in de ochtendzon ga je naar het Antico Caffé, voor een typisch Sardijnse maaltijd naar Pani e Casu Castello. Het is niet alleen leuk om het verschil met de Italiaanse vasteland-keuken te proeven, het restaurant ligt ook nog eens op een van de mooiste locaties in de oude stad.

Vanaf € 119 per nacht

Fracieloemare.com

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.