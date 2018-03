B&B Frankrijk-Noord in Zeeland

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Bij het Zeeuwse Westkapelle ligt B&B Frankrijk-Noord.

Wat is er zo fijn hier?

Frankrijk-Noord is zo’n plek waar je graag nog een keer terugkomt. De warmte en gastvrijheid zijn zo fijn dat je je als gast bijzonder voelt. Je kunt in een van de kamers slapen of tijdens de warmere maanden in de boomhut of het tuinhuis. Heb je meerdere dagen, probeer dan ook eens een nachtje in de yogakas.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt wordt in de Zeeuwse boerenschuur geserveerd, die is omgetoverd tot gezamenlijke living. Je krijgt lokaal en huisgemaakt lekkers, en het eitje komt van de kippen die rondscharrelen op het erf.

Onze tip

Volg voor een ontspannen begin van de dag een yogales van Edith in de tuinkas, terwijl je de vogels hoort kwetteren.

Lekker eten

Een van de fijne dingen in Zeeland is dat je altijd wel ergens een vers visje op of bij het strand kunt eten. Kies je voor de Strandzot, Bluv of Beachclub Zuiderduin?

Vanaf € 67,50 per nacht

Bijzonderplekje.nl/bed-and-breakfast/frankrijk-noord

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.