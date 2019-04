B&B Kort Jakje in Zwolle

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. In hartje Zwolle ligt Kort Jakje, een B&B in een van de mooiste straatjes van de stad.

Wat is er zo fijn hier?

Alleen vanwege het mooie pand wil je een keer naar Kort Jakje. De B&B zit in een van de smalste huizen van de stad, in een karakteristiek pakhuis. Als gast heb je het hele huis voor jezelf. Op de begane grond zit de keuken, op de eerste verdieping de woonkamer (met ’s avonds prachtig zicht op de verlichte stadspoort). Op de tweede verdieping slaap en douche je onder de balken.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Eigenares Kirsa, die een paar huizen verderop woont, komt het ontbijt brengen. Bepaal je eigen tijd, zet een kop koffie in je eigen keuken en geniet van een rustige start van de dag.

Onze tip

Boek een Smaakroute met de Meisjes van Plezier. Dat is een wandeling door de stad langs de lekkerste adressen, waar je ook gaat proeven.

Lekker eten

Met restaurant de Librije in de stad ligt het culinaire niveau in Zwolle hoog. Verspreid over de stad liggen meerdere leuke adressen. Onze favoriet is Engel winkelcafé, voor zowel koffie met taart als lunch.

Vanaf € 115 per nacht op basis van logies en ontbijt

Kortjakjezwolle.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.