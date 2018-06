B&B Nachtje in de Kerk in Zeeland

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Nachtje in de Kerk ligt op loopafstand van het strand, in Zeeland.

Wat is er zo fijn hier?

Het kerkje, in het centrum van Vrouwenpolder op het eiland Walcheren, is onlangs gerenoveerd en herbergt nu twee gastenkamers. Door de authentieke hoge ramen valt veel licht naar binnen. Mooie accessoires en strak design combineren goed met oorspronkelijke elementen als de oude kerkvloer. Wat je verblijf verder zo fijn maakt? De hartverwarmende gastvrijheid van Leonard en Ineke. Wie dacht dat de Zeeuwen stug zijn, ervaart hier het tegenovergestelde. Nachtje in de Kerk voelt als een warm bad.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt wordt geserveerd in de mooie open ruimte met hoge ramen. Warme broodjes, een eitje, appelsap uit Zeeland, kaas van een Zeeuwse kaasboerderij, vers fruit, yoghurt, verschillende soorten beleg en een verrassing van de dag.

Onze tip

Huur fietsen en rijd door bossen, duinen en langs landhuizen naar het gezellige Domburg. Pik een terrasje bij Galerie POP Domburg of strijk neer in de binnentuin van de Domburgsche Bier- en Melksalon.

Lekker eten

Wandel op je gemak naar het strand, naar strandrestaurant De Dam. Als je boven op de dijk staat, zie je zowel het Veerse Meer als de Noordzee. Dineren bij zonsondergang, de ‘catch of the day’ proeven (vlees of vega kan ook) en dan weer langs het strand terugwandelen naar het kerkje.

Vanaf € 109 per nacht op basis van logies en ontbijt.

Nachtjeindekerk.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.