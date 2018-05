Bed & Beemster in de polder

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. In de polders van de Beemster staat een mooie woonwagen: Bed & Beemster.

Wat is er zo fijn hier?

Midden in de weilanden van de Beemster staat, aan een dijk, de stolpboerderij van Wieselore. Op het erf vind je haar B&B, een authentieke woonwagen voor rustzoekers en natuurliefhebbers. Je wordt er wakker van het gekwetter van de weidevogels en valt in slaap met het gekwaak van de kikkers. De woonwagen heeft alle oude elementen nog: van bewerkt glas tot mooi houtsnijwerk. Maar ook een moderne keuken, een goed bed en vintage meubilair.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Als je het ontbijt erbij reserveert, klopt Wieselore ’s ochtends aan met een mand vol lekkers. Warme broodjes, versgebakken bananenbrood, een vers sapje, yoghurt met granola en fruit van het seizoen, een eitje en beleg. Ga bijvoorbeeld lekker buiten eten, met uitzicht over de weilanden.

Onze tip

Op fietsafstand van de woonwagen ligt Fortresort Beemster, een fort met sauna en spa.

Lekker eten

In Middenbeemster vind je Brasa Beemster, een fijn restaurant met terras. Bestel vooraf de Bourgondische plank, met verschillende warme en koude voorgerechten.

Vanaf € 85 per nacht op basis van logies

Bijzonderplekje.nl/plekje/bed-beemster

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.