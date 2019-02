We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Niet ver van Nijmegen ligt Buitenhuisje Berg en Dal.

Wat is er zo fijn hier?

Dit huisje voor 2 of 3 personen ligt in de heuvels van Berg en Dal, een beetje verstopt in het groen. Als je even de rust op wilt zoeken, is dit een fijn adres. Wandelingen beginnen bij de voordeur en na een paar uur in de natuur kom je thuis in een warm en gezellig huisje. Het goede tweepersoonsbed staat gericht naar de openslaande tuindeuren. Schuif ’s ochtends het gordijn een stukje open, de deur op een kier, en luister met een koffietje in bed naar het gekwetter van de vogels.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf klaar in de goed uitgeruste keuken.

Onze tip

Ga een keer buiten de deur ontbijten bij de Blonde Pater in Nijmegen. Met de lekkerste cappuccino van de omgeving.

Lekker eten

In de heuvels van Berg en Dal ligt De Duivelsberg, een leuke plek waar ze oud-Hollandse pannenkoeken serveren.

Vanaf € 95 per nacht op basis van logies

bb-bergendal.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.