Met Flow hadden we laatst een brainstorm op een bijzondere plek: Buitenplaats Plantage. Een plek waar tot rust komen en vertragen op nummer één staat.

Slow down, dat is het motto bij Buitenplaats Plantage in Vogelenzang (onder Heemstede). Je kunt er zitten in de kas, op het terras, in een hangmat of gewoon lekker in het gras. Of wandelen door de tuin en het aangrenzende wandelgebied Woestduin.

Op het menu staan onder meer langzame soep, vis van de grill of een pot chai thee met taart van de taartentafel. Alles wordt klaargemaakt zonder haast en ze koken er met de seizoenen mee; vers en biologisch.

Omdat Flow dit jaar 10 jaar bestaat en het hele jaar in het teken van vertragen staat, leek dit ons een mooie plek om even uit ons drukke leven te stappen en nieuwe ideeën op te doen. Het werd een inspirerende dag die zowel productief als rustgevend was.