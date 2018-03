Café zonder haast

Rust, boeken, slow coffee, maar ook films, lezingen, (voor)leesavonden en workshops. Bij café Adem Inn in Rotterdam doen ze het vooral rustig aan.

Er is geen haast, wifi en herrie. In het voorste gedeelte mag (zacht) praten best, bijvoorbeeld om iets uit te wisselen over een van de vele boeken uit de boekenkasten (over religie, literatuur, filosofie en zingeving). Achter de glazen wand is een stilteruimte waar je lekker in een nisje kunt gaan zitten om wat te lezen, te tekenen of te schrijven.

Ze organiseren er ook fijne activiteiten, zoals een voorleesavond op vrijdag 16 maart en The Night Shift op zaterdag 17 maart: een nacht waarin je rustig kunt schrijven.

Het café is open van woensdag tot en met zondag en zit in de Hoogstraat 27a in Rotterdam.

Voor meer informatie kun je kijken op Ademinn.nu.