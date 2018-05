De Koesfabriek in Dokkum

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. In Dokkum, een van de Friese elf steden, overnacht je bij B&B De Koesfabriek.

Wat is er zo fijn hier?

De Koesfabriek is eigenlijk meer dan een B&B: je hebt namelijk een hele verdieping voor jezelf. Het appartement is ruim, lekker licht en heeft karakter. Het ruim 400 jaar oude pand is in stijl gerenoveerd met oude bouwmaterialen. Er is plek voor vier personen, de bedstedes zijn favoriet om te ‘koesen’ (slapen).

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt wordt ’s ochtends bij je deur gezet. Diverse broodjes, beleg, vers seizoensfruit, een eitje en uiteraard ook Fryske Sûkerbôle (suikerbrood).

Onze tip

De ligging in het centrum van Dokkum is ideaal. Vanuit de B&B kun je alle kanten op. Wordt het een stadswandeling over de oude wallen, een terrasje aan een van de grachten of ga je Friesland ontdekken? Deze provincie is door de Lonely planet verkozen tot een van de beste Europese bestemmingen.

Lekker eten

Op een mooie zomeravond is de stadstuin van KB Food & Drinks in Dokkum een fijne plek. De vuurkorven staan aan en de Green Egg rookt. Ze hebben er ook burgers en salades.

Vanaf € 105 per nacht op basis van logies & ontbijt.

Dekoesfabriek.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.