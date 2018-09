We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Net over de grens bij Maastricht ligt de Smokkelmolen, een B&B in een voormalige watermolen.

Wat is er zo fijn hier?

De B&B ligt in de Jekervallei, een landschap met wijngaarden en akkers, waar in het dal de Jeker stroomt. Met slechts vier kamers is de Smokkelmolen een kleinschalig verwenadres. Hier hoef je op een koude, regenachtige dag de deur niet uit: de houtkachel gaat aan, in de huiskamer vind je overal fijne zitjes en er is een wijnbar. Je kunt kiezen tussen een nacht in de Jongenskamer, Meisjeskamer, Graanzolder of Luizolder. Overal in huis kom je details van de oude watermolen tegen.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het biologische ontbijtbuffet bestaat uit eigen gebakken brood gemaakt van Smokkelmolen-meel, zoet en hartig beleg, biologische kazen en vleeswaren uit de streek, huisgemaakte jam, kefir-yoghurt, muesli, seizoensfruit, sap, koffie en thee.

Onze tip

Niet ver van de B&B ligt Wijnkasteel Genoels-Elderen. Extra leuk om te bezoeken in het najaar, als de druivenoogst in volle gang is. Ga met een gids over het wijndomein, door wijngaarden, langs het pershuis en door de kelders uit de dertiende eeuw.

Lekker eten

Doordeweeks wordt er gekookt in de Smokkelmolen. Je bent van harte welkom om aan te schuiven voor een biologische maaltijd: zoek een plekje in de keuken, terraskamer of gewelvenkelder.

Vanaf € 125 per nacht inclusief ontbijt.

Smokkelmolen.be

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.