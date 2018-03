Behoefte aan wat meer rust zo af en toe? Probeer dan eens een dagje of avond te unpluggen. Met deze twee manieren kun je de stilte opzoeken.

Slow down

Een paar jaar geleden denderde Kitty altijd maar door, totdat ze ontdekte dat ze juist blij wordt van vertragen. Bijvoorbeeld om even stil te staan bij de dingen die ze doet, en waarom ze ze doet. ‘We vergeten zo vaak om echt te luisteren naar ons hart. De dingen die we voelen doen we vaak af als ‘onzin’ of ‘onmogelijk’. Maar wat als er nou een (kleine) kans is dat het wél kan?’ schrijft ze op haar site, waarop ze onder meer blogt om inzichten te delen. Ook organiseert ze slow days op mooie locaties om even te unpluggen. Je hoeft helemaal niets (het lekkere eten wordt verzorgd), er zijn fijne plekjes om te zitten of liggen, te lezen, te slapen of te lanterfanteren. Slowdays.nl

Lees ook: Theetuin Overleek

Mediteren in de huiskamer

Mediteren kan prima alleen, maar in een groepje is het soms makkelijker. Omdat je net iets minder snel geneigd bent om over te slaan, omdat je je misschien wat minder snel laat afleiden en je na afloop, als je wilt, nog wat ervaringen kunt delen. Het idee van Stadsverlichting is dat je ergens in een huiskamer (elke tweede zondag van de maand ’s avonds van acht tot negen) een uurtje gaat mediteren, terwijl op zo’n duizend andere adressen hetzelfde gebeurt. Stadsverlichting.nu

Meer retraites en stiltedagen vind je in Het grote boek van minder.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Slow Days