Deze Haarlemse winkel haakt in op de zero waste levensstijl

Zero waste: we horen en schrijven er steeds meer over. Minder of geen plastic gebruiken en weinig afval overhouden om zo ons steentje bij te dragen aan het milieu. Nu wijden ook winkels zich aan de zero waste levensstijl. Oodles & Pinches in Haarlem, bijvoorbeeld.

De winkel beslaat slechts 14m², toch vind je er genoeg producten om plasticvrij en zonder afval te leven. Zo verkopen ze tandenborstels van bamboe, blokken zeep die je als shampoo kunt gebruiken en deodorant sticks zonder aluminium of plastic. Zelfs het poetsen van de tanden kan nu zonder tube, want Oodles & Pinches biedt potjes met tandenpoeder aan die net zo goed schijnt te werken.

Wil je je eerst nog verdiepen in de zero waste levensstijl voordat je ermee aan de slag gaat, dan kun je een van de boeken in hun shop kopen. Alle producten zijn ook verkrijgbaar via hun website.

Meer informatie over de winkel vind je op hun website.

Fotografie Superkitina/Unsplash.com