Duurzaam kamperen in Friesland

Zin in een weekendje kamperen? Bij Watersportcamping Heeg in Friesland zijn de tenten gemaakt van oude spijkerbroeken.

De tenten in BlueLoop Camp zijn ontwikkeld door kledingmerk BlueLoopOriginals. Er is ook een groepstent waar je kunt koken en kruiden pluk je uit de moestuin. De groepstafel is gemaakt van een oud roerblad van een schip en de servieskast van een kleine zeilboot. Wil je het toch wat luxer, dan kun je kiezen voor een eerlijk diner van de lokale cateraar of een ontbijtje erbij boeken. De camping ligt aan het water, dus overdag kun je volop varen, zeilen, surfen of suppen.