Een nachtje slapen in een tiny house #3

Steeds als we op reis zijn, merken we hoe weinig je eigenlijk nodig hebt: een weids uitzicht, wakker worden met het gekwetter van de vogels en versie koffie drinken op de veranda. Een nachtje slapen in een tiny house: je kunt het uitproberen bij deze drie adresjes in Nederland en België.

Slapen op stro

In de iglo’s van stro plof je neer op een bed dat eveneens is opgemaakt met een dik pak stro. Dat wordt dus wakker liggen van het gekriebel? Nee hoor, want op het stro ligt een topdekmatrasje. Zo heb je wel de isolerende werking van het stro, maar prikt het niet. Je vindt de iglo’s in het Groningse landschap, tussen kronkelige weggetjes en eeuwenoude dijken.

Meer info vind je op Hayemaheerd.nl.

Denkend aan Holland

Een compact, maar toch compleet huisje met twee grote pluspunten: je slaapt in een idyllische bedstee (of in een extra kamertje met stapelbed) én je kunt er heerlijk varen op de Lek of uitwaaien op de dijk. Vanaf de bank of het terras simpelweg genieten van het vrije uitzicht over de weilanden van de Alblasserwaard, kan natuurlijk ook.

Meer info vind je op Huisjeindewaard.nl.

Huisje van papier

Aan de rand van het Nationaal Park De Biesbosch staan vier Wikkelhouses van gerecycled golfkarton. Na een ontbijtje op de veranda kun je kanoën in de vele kreekjes of een lange wandeling maken. Elk huisje heeft een eigen douche, toilet, koelkast en kookstel, maar in het kader van back to basic is er geen wifi en tv.

Meer info vind je op Stayokay.com/wikkelhouse.

