Esprit du Bocage in Normandië

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. In Normandië ligt Esprit du Bocage, met twee gîtes voor twee tot zes personen.

Wat is er zo fijn hier?

De twee huizen van Gea en Ruud zijn ingericht met een mix van oud en nieuw. Stoer en landelijk, met een snufje brocante – en een gezellige houtkachel voor de koude dagen. Grote plus is de royale tuin op het zuiden en de rustige ligging in het heuvelachtige achterland van de Mont Saint-Michel. Een authentiek stukje Frans platteland dat nog niet door toeristen wordt overspoeld, en waar ze het net een tandje trager doen. Je hebt dus volop tijd om te wandelen, lezen en bij zacht weer buiten te eten.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt verzorg je zelf in je volledig ingerichte woonkeuken. Of je loopt 3 kilometer naar het dorp en haalt verse croissantjes en pain au chocolats bij de bakker.

Onze tip

Natuurlijk mag de Mont-Saint-Michel niet ontbreken. Maar een van onze favorieten is een bezoek aan de îles de Chausey. Deze archipel heeft met hoogwater 52 kleine eilandjes – en met laag water zijn het er 365! Wandel er langs de prachtige witte zandstranden en lunch in een van de twee restaurants. Op minder dan een uur varen vanuit Granville: een echt paradijsje.

Lekker eten

De leefkeuken nodigt uit tot kokkerellen, maar je kunt natuurlijk ook op zoek naar authentieke Normandische gerechten. Een kleine greep uit deze wereldberoemde keuken: zeevruchten (fruits de mer), calvados, cider, camembert en tarte tatin (omgekeerde appeltaart).

Vanaf € 490 per week

Espritdubocage.com

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.