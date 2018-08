Hoeve Hurpesch in Zuid-Limburg

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. In het Zuid-Limburgse Heuvelland ligt Hoeve Hurpesch, een oude vakwerkboerderij waar je met een groep van maximaal 26 personen terechtkunt.

Wat is er zo fijn hier?

Verzamel vrienden of familie voor een weekend bij deze hoeve. De ligging in alle rust is fijn, de sfeer in huis werkt ontspannend. Ruimte, mooie materialen en bij elke slaapkamer een eigen badkamer. Een plek waar iedereen op z’n gemak is.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf in de (professionele) keuken. Geen zin om te zorgen? Eigenaren Bart en Cecile leggen je graag in de watten.

Onze tip

Ook alleen of met een vriend(in) kun je Hoeve Hurpesch ervaren tijdens de verwenweekenden die ze hier organiseren. Drie dagen genieten van kookworkshops, retraite, inspiratie, meditatie, wandelen, buiten, tuinieren, mindfulness of een combinatie daarvan.

Lekker eten

Wandel langs de Geul naar Epen voor een lekker stuk vlaai op het terras van Herberg de Smidse.

Vanaf € 325 per bijzonder weekend

Hoevehurpesch.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.