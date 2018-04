We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Hotel de Sterrenberg ligt op de Veluwe, naast de ingang van het nationale park.

Wat is er zo fijn hier?

In dit hotel kun je echt onthaasten. Een warm welkom met een soepje, een lounge met een brandende haard, een fijne kamer met een goed bed. Zoek een lekkere fauteuil, neem een van de woonboeken erbij en geniet van tijd voor jezelf.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Er staat een uitgebreid buffet voor je klaar. Snijd een boterham af of kies voor een kaiserbroodje, boerenyoghurt of hangop met vers fruit, een eitje en vers sap in verschillende smaken.

Onze tip

Zijn de weersvoorspellingen slecht? Rijd naar de Veluwe en duik een weekend onder bij de Sterrenberg. Warm een paar uur op in de wellness, ga borrelen bij de haard en lekker lang tafelen bij Cèpes.

Lekker eten

Voor een goed diner hoef je de deur niet uit. Reserveer een tafeltje bij restaurant Cèpes, waar ze een uitstekend viergangen-verrassingsmenu serveren.

Vanaf € 115 per nacht op basis van logies en ontbijt.

Sterrenberg.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.