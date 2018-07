Hotel Nimma in Nijmegen

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. In Nijmegen vind je Hotel Nimma, een plek voor iedereen.

Wat is er zo fijn hier?

Hotel Nimma ligt buiten het centrum van Nijmegen in een buurt die in opkomst is. Het heeft zo’n sfeertje waarin iedereen zich welkom voelt, of je nou met z’n tweeën komt of met kinderen. Overal in het hotel vind je verrassende details: van Donald Duckjes op de kamer tot boekenkasten verspreid door het hotel, van speelhoek tot vintage zitplaats.

Wat krijgen we voor ontbijt?

In het restaurant, waar de keuken in een container zit, krijg je een continental breakfast geserveerd. Roerei of een gekookt ei, croissant, broodjes en boterhammen, vleeswaren, jam, yoghurt, melk, verse jus en muesli.

Onze tip

Wandel naar de Honigfabriek, een terrein waar het bruist van de creatieve initiatieven. Begin met een koffie bij First Things First, wandel naar Conceptstore C-More en ga lunchen bij De Meesterproef. Industrieel, stoer en veel elementen van de voormalige fabriek.

Lekker eten

Schuif ’s avonds aan in het restaurant van Nimma. In de keuken doen ze zo weinig mogelijk aan verspilling en je eten wordt geserveerd op vintage servies. Eet een steak, salade of een gebakken vis en sluit af met de chocoladetaart met karamel en zeezout.

Vanaf € 55 per nacht.

Hotelnimma.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.