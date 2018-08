Hotel Oortjeshekken in de Ooijpolder

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Hotel Restaurant Huiskamercafé Oortjeshekken ligt aan de dijk in de Ooijpolder, niet ver van Nijmegen.

Wat is er zo fijn hier?

Hotel Oortjeshekken is een knus hotel waar je je snel thuisvoelt. Voor het karakteristieke pand ligt een groot terras waar fietsers en wandelaars graag neerstrijken. In het ‘bruine’ café kun je een krantje of tijdschrift lezen of schuif je aan voor het diner.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt van Oortjeshekken is beroemd, tot ver in de omtrek. Ook niet-hotelgasten reserveren hier graag. Je krijgt een groot bord met vers fruit, een eitje, sapje, diverse soorten brood en beleg.

Onze tip

Ga wandelen door de uiterwaarden in de Bisonbaai. Je hoeft de dijk maar over te steken of je staat al in midden in de prachtige natuur langs de Waal. Hier kun je struinen langs het meer, op zoek naar konikpaarden en vogels bewonderen. Na afloop op het terras van Oortjeshekken op adem komen.

Lekker eten

Huur fietsen en bezoek de Millinger Theetuin (alleen per fiets of te voet te bereiken). Reserveer een plekje voor de lunch of de klassieke high tea. In de tuin zijn veel mooie plekjes om te genieten van vers en huisgemaakt lekkers.

Vanaf € 79 per nacht op basis van logies & ontbijt.

Bijzonderplekje.nl/oortjeshekken

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.