Hubertus Huuske in België

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Net over de grens bij Zuid-Limburg ligt een knus 2-persoons huisje, Hubertus Huuske.

Wat is er zo fijn hier?

Dit schattige vakantiehuisje voor twee doet qua oppervlakte denken aan een tiny house. De voormalige schuur is praktisch ingedeeld en elke centimeter is optimaal benut. Op de begane grond vind je de keuken, eethoek, zithoek met houtkachel en badkamer. Op de eerste verdieping is de slaapkamer. Grote openslaande deuren zorgen voor veel licht. Aan de zijkant van het huisje is een terras waar je kunt zitten als het lekker weer is. Ook je hond mag mee.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf. De keuken is goed uitgerust met een 6-pits fornuis, oven en Nespresso-koffieapparaat. Bij mooi weer ontbijt je buiten op het beschutte terras.

Onze tip

De mooiste wandelingen starten vanaf de voordeur. Kies voor een wandeling net over de grens naar het Limburgse Epen, nog geen 5 kilometer verderop. Maak een tussenstop op het terras van Herberg de Smidse, bekend in de verre omgeving vanwege de lekkere vlaaien.

Lekker eten

Voor een bourgondische dis schuif je aan bij Auberge Le Barbeau in het dorpje Sippenaeken. Er worden steeds meer streekproducten geserveerd: lamsvlees van een boer uit het dorp, bekroonde kaas uit een dorpje verderop en rijstevlaai van een bakker uit Gemmenich.

Vanaf € 264 per midweek.

Bijzonderplekje.nl/vakantiewoning/hubertus-huuske

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.