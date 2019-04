Huur een retro Blauw Busje

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Wil je een weekendje echt vertragen? Huur dan een Blauw Busje.

Wat is er zo fijn hier?

Blauw Busje is een Volkswagen-camperbusje uit 1978, zo’n busje waar veel mensen stiekem van dromen. En deze droom is te huur, voor een week of een paar dagen. Het is de ideale manier om te vertragen. Het busje kan en mag namelijk niet snel, en dat wil je eigenlijk ook niet. Lekker langzaam leven, kijken waar de dag je brengt. In het busje is alles aanwezig, je hoeft alleen maar een koffertje te pakken.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt heb je ‘aan boord’ en maak je klaar op je eigen tijd. Met een uitzicht waar je zelf voor kiest.

Onze tip

Neem echt de tijd om alles goed in je op te nemen, dus rijd niet te veel kilometer per dag. Wie langzaam gaat, ziet meer. Voor de leukste overnachtingsplekken tippen we je de website Bijzonderecamping.nl, met kleine en fijne campings in Nederland.

Lekker eten

Ook het avondeten maak je zelf klaar. BBQ mee en kokkerellen maar. Of kies een camping met een restaurant waar je zo kunt aanschuiven.

Vanaf € 350 per weekend op basis van logies.

Blauwbusje.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.