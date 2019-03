5 bijzondere treinreizen

Treinreizen zijn in opkomst. Je doorkruist gebieden waar je met de auto niet kunt komen, je ontmoet nieuwe mensen en het is een duurzaam alternatief voor vliegreizen. Vijf bijzondere trajecten ter inspiratie.

Myrdal – Flåm, Noorwegen

De zogeheten Flåmsbana is een van de steilste spoorlijnen ter wereld, met een stijging van 865,5 meter over een lengte van 20 kilometer. Het traject biedt veel variatie: van uitzicht op de fjorden van het Aurlandsfjord tot de ruige bergen. De rit duurt een klein uur, waarna sommige reizigers weer terug naar beneden fietsen.

Meer informatie kun je vinden op Visitflam.com

Glacier Express, Zwisterland

De langzaamste sneltrein ter wereld, zo wordt de Glacier Express ook wel genoemd. En dat geeft je alle tijd om de Zwitserse Alpen op je in te laten werken. De spoorlijn verbindt de plaatsen St. Moritz, Chur, Disentis, Andermatt, Brig en Zermatt. De hele reis duurt zo’n acht uur.

Meer informatie kun je vinden op Glacierexpress.nl

Kandy – Ella, Sri Lanka

Oorspronkelijk werd deze spoorweg aangelegd om thee te vervoeren, en ook nu nog rijd je dwars door de plantages heen. Het is een populaire route die ook veel gebruikt wordt door de locals. Tijdens de hele rit blijven de deuren en ramen open, waardoor je optimaal van het uitzicht en de frisse berglucht kunt genieten. De reis duurt zo’n zeven uur.

Meer informatie kun je vinden op Backpackeninazie.nl

Rocky Mountaineer, Canada

Een spectaculair uitzicht heb je gegarandeerd vanuit de panaromawagons van de Rocky Mountaineer. De reis gaat dwars door de Canadese ongerepte natuur, met besneeuwde bergtoppen, azuurblauwe meren en grote bossen. Vanuit Vancouver kun je verschillende trajecten kiezen naar onder meer Lake Louise en Jasper.

Meer informatie kun je vinden op Rockymountaineer.com

The Ghan, Australië

Van het zuidelijke Adelaide rijdt The Ghan naar Darwin, bijna drieduizend kilometer verderop in het noorden van Australië. Vroeger werd de spoorlijn gebruikt om de kamelen te vervangen. Omdat de trein maar twee keer per week rijdt, is het handig om op tijd te reserveren. De totale reis duurt ruim vijftig uur.

Meer informatie kun je vinden op Greatsouthernrail.com.au

Fotografie Chris Holgersson/Unsplash.com (openingsbeeld), TJ Holowaychuk/Unsplash.com, Heiko Otto/Unsplash.com, Daniel Klein/Unsplash.com, Nicolai Berntsen/Unsplash.com