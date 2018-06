Kasteelboerderij van d’Ouffenhoff in Limburg

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. In Limburg ligt de kasteelboerderij van d’Ouffenhoff, een groot vakantiehuis voor je familieweekend of vriendenreünie.

Wat is er zo fijn hier?

Terug in de tijd voor een familie- of vriendenweekend vol gezelligheid. D’Ouffenhoff is een 17e-eeuwse carréboerderij, gelegen in het Limburgse kasteeldorp Baarlo. Je kunt er logeren met 18 tot 20 personen, elke slaapkamer heeft een eigen luxe badkamer en er is een open haard. Extra fijn: de boodschappenservice tot in de keuken en de mogelijkheid een kok aan huis te laten komen.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf in de woonkeuken (je kunt de boodschappen hiervoor ook laten bezorgen).

Onze tip

Wandelschoenen aan, langs de Maas naar Venlo lopen en in Café de Klep een tussenstop maken. Of neem de veerpont naar het kloosterdorp Steyl.

Lekker eten

Op loopafstand aan de Maas ligt MAES21, waar alles supervers is en veel kruiden en groenten uit de moestuin komen. Bij mooi weer kun je op het terras aan het water zitten.

Vanaf € 1295 per weekend

Douffenhoff.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.