Lezen in een boekenkast

We vinden het leuk om nieuwe bijzondere adresjes te ontdekken. Zoals Book and Bed in Tokyo, waar je kunt liggen tussen de boeken.

Hoe fijn is het om met een boek in slaap te vallen, moeten ze in Japan gedacht hebben toen ze Book and Bed bedachten. De enorme boekenkasten hebben heuse bedsteden waar je met je boek in kunt gaan zitten, of liggen dus. En als je dan in slaap valt, is dat prima. Benieuwd naar het concept? Neem een kijkje op het Instagram-account.

Tekst Ellen Nij Bijvank Fotografie @Bookandbed