We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. In het dorpje Waterlandkerkje staat Lief Huisje Zeeland, een romantische plek voor twee.

Wat is er zo fijn hier?

Het huisje staat in een rustig dorpje met maar een paar huizen. Je voelt je in the middle of nowhere en tegelijkertijd ben je toch niet alleen. Het romantische witte huisje is warm en landelijk ingericht. Je kunt er fijn een paar dagen samen van de radar zijn: even helemaal niets behalve uitwaaien aan zee, een uitgebreid bad nemen, een boek lezen, wandelen over de dijk.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf of je gaat lekker buiten de deur ontbijten, bijvoorbeeld bij Hotel The Bliss in Retranchement.

Onze tip

Vanuit Lief Huisje Zeeland zit je zo in België. Bezoek de mooie steden Brugge of Gent.

Lekker eten

Rijd naar zee, naar Loods Tien in Breskens. De hele dag door een fijne plek, maar als de zon in de zee zakt nog net iets specialer. Een toegankelijke kaart met voor ieder wat wils.

Vanaf € 85 per nacht op basis van logies.

Bijzonderplekje.nl/vakantiewoning-lief-huisje-zeeland

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.