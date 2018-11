Life is Good in Noord-Brabant

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Bij Life is Good in Heeswijk-Dinther overnacht je sfeervol in de enige kamer van het hotel.

Wat is er zo fijn hier?

Life is Good is het enige ‘one room’-hotel van Nederland. De eigenaren van deze Bed & Breakfast hebben veel gereisd en laten zich inspireren door bijzondere hotels. In het bijgebouw van hun eeuwenoude boerderij hebben ze een prachtige suite ingericht. Met een bed met veel kussens, een vrijstaand bad, een stortdouche en mooie hardstenen wastafels. De tafels en het keukenblok zijn gemaakt van eikenhout dat overbleef na een verbouwing.

Wat krijgen we voor een ontbijt?

Bij een knapperend haardvuurtje geniet je van een uitgebreid ontbijt. Veel van de ingrediënten komen uit de directe omgeving.

Onze tip

Breng een bezoekje aan het eeuwenoude kasteel Heeswijk of doe een dagje Den Bosch.

Lekker eten

Je kunt lekker eten in eetcafé De Toren. Wild en een biertje, maar ook een stuk appeltaart of een uitsmijter.



Overnachting per suite vanaf € 175 per nacht, inclusief ontbijt.

Bblifeisgood.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.