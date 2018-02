Marijes favoriete koffietentje

Een goeie kop koffie drinken, bijpraten met een vriendin (of een toevallige passant), een boek lezen of gewoon wat om je heen kijken. Bij Flow houden we van koffietentjes – en we ontdekken ook graag nieuwe plekken. We delen geregeld onze favoriete adresjes. Deze keer: Mi Casa Su Casa in Baarn.

Eindredacteur Marije van der Haar-Peters: “Koffietentjes, ik hou ervan. Om even mijn hoofd te resetten als ik thuis aan het werk ben bijvoorbeeld, of om na een drukke werkweek uitgebreid bij te praten met een vriendin (op de een of andere manier vind ik buiten de deur dan soms fijner dan thuis; hoef ik niet eerst op te ruimen van mezelf, of zo). Wat mijn man en ik soms ook doen: zomaar op zaterdag de trein pakken naar Baarn om een paar uur een boek te lezen bij Mi Casa Su Casa. We komen er nu al een paar jaar en vanaf het eerste moment voelden we ons er thuis.

Waar het ’m in zit? Allereerst de koffie natuurlijk, precies zoals ik ’m graag drink (pittig, maar toch zacht. Filterkoffie hebben ze trouwens ook). Maar ook de homemade pindakaaskoekjes, de vintage meubels, de bijzondere repen chocola in prachtige verpakkingen, de verzameling lp’s, de kaarten en prints van creatieven, de spelletjes en vooral de warme, open sfeer.

Het motto van eigenaren Marcia en Hans Karlas is ‘we all start as strangers’. Ze hebben gemerkt dat het caféleven mensen dichter bij elkaar kan brengen. “Soms lees je zo veel negatieve berichten in de krant, dat je het gevoel krijgt dat de wereld aan het verharden is. Maar we ervaren juist dat er uiteindelijk veel meer is wat ons bindt dan wat ons uit elkaar drijft. Soms moeten gasten hier even wachten of schuiven ze bij elkaar aan. Onderweg naar de suikerpot komen ze met elkaar in gesprek – en dan blijkt verbinding maar een kop koffie bij ons vandaan.”

Je vindt Mi Casa Su Casa aan de Nieuw Baarnstraat 39 in Baarn.

Eigenaren Marcia en Hans maakten over het caféleven het (Engelstalige) boek We all start as strangers (S2 Uitgevers). Met portretten van trouwe gasten, recepten van homemade lekkers en bijdragen van de muzikanten en kunstenaars die hier regelmatig over de vloer komen. Op hun website vind je meer informatie.