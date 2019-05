Mooie openbare tuinen in Nederland

Er is zo veel verborgen moois in Nederland. Je moet het alleen even weten. Deze tuinen staan nu bijvoorbeeld volop in bloei.

De Japanse tuin in Den Haag is rond 1910 aangelegd door Marguérite barones Van Brienen (ook wel freule Daisy genoemd). Zij maakte per schip meerdere reizen naar Japan en nam dan voorwerpen mee die nu nog steeds in de tuin zijn te bewonderen. De tuin is zo kwetsbaar dat hij maar acht weken per jaar open wordt gesteld voor publiek: in het voorjaar (tot 10 juni) en in het najaar. Hij lijkt regelrecht uit een sereen sprookje te komen. Smalle paadjes, Japanse paviljoenen, fluweelzacht mos, rode bruggetjes en met lantaarns verlichte vijvers.

Echt historische stadstuinen worden steeds zeldzamer in de stad, omdat ze door bebouwing verloren gaan. Gelukkig zijn er nog een paar te vinden, zoals die aan de Keizersgracht 672 in Amsterdam. Hier woonde vroeger de familie Van Loon. Al rond de tijd dat Willem van Loon in 1602 medeoprichter werd van de V.O.C., stelde de familie de tuin en het huis open voor publiek. Ook nu is de prachtige plek zeker een bezoekje waard.

De historische kasteeltuin van kasteel Sypesteyn in Loosdrecht (Noord-Holland) stamt qua ontwerp uit eind 16e eeuw. In die tijd waren veel van de planten en bomen uit deze tuin uitheems en onbekend in Nederland, nu behoren ze tot de oudste van het land. Een prachtige plek waar je je even helemaal onder kunt dompelen in het groen.

Deze dertig tuinen zijn het levenswerk van ‘Bielzen’ Mien Ruys (1904-1999). Mien Ruys staat bekend als de eerste tuinarchitect van Nederland die ook ‘gewone’ tuinen ontwierp. Door haar is het gebruik van bielzen (grote houten balken) in de tuin populair geworden. Mien bezat ook tuinen in Dedemsvaart, Overijssel. Na haar dood zijn ze overgenomen door Stichting Mien Ruys en zijn nu door het publiek te bezoeken. De tuinen staan nog steeds in het teken van experiment en vernieuwing, en zo is er elke keer iets nieuws te ontdekken.

Deze theetuin in Millingen aan de Rijn (Gelderland) is aangelegd in oriëntaals-mediterrane stijl en alleen te voet of per fiets te bereiken. Extra leuk: je kunt een mooie wandeling volgen van 2,5 kilometer vanaf het kerkje in Kekerdom, dwars door het natuurgebied De Millingerwaard. Bij de theetuin kun je vervolgens genieten van een lunch of high-tea.

Tussen de negentiende-eeuwse kassen en driehonderd jaar oude muren vind je meer dan honderd moderne kunstwerken in de beeldentuin bij Kasteel het Nijenhuis in Zwolle. Stuk voor stuk bijzondere werken waar je soms zelfs op mag klimmen.

Open tuinen

Er zijn in verschillende steden jaarlijks evenementen waar privétuinen worden opengesteld voor het publiek. Hier vind je verborgen groene paradijsjes, bijzondere bloemen en ander moois. Kijk voor meer informatie op:

Opentuinendagen.nl (Amsterdam)

Verborgentuinen.nl (Rotterdam)

Struineninhaagsetuinen.nl (Den Haag)

Bron RTL Nieuws Fotografie openingsbeeld @thisisthehague (links), @tuinenmienruys (rechts)