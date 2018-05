We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Netl de Wildste Tuin ligt in Flevoland. Het is een natuurspeeltuin, camping en strandpaviljoen.

Wat is er zo fijn hier?

Een natuurspeeltuin met de grootte van honderd voetbalvelden is fijn voor jong en oud. Kinderen kliederen met water en zand, gaan met volle vaart van de kabelbaan en roetsjen van de modderglijbaan. Terwijl de volwassenen iets drinken bij het strandpaviljoen, relaxen op het strand of een wandeling maken. Overnachten kan met je eigen tent of kampeerwagen op een van de twee campings of in een huuraccommodatie.

Sinds dit jaar kun je er ook slapen in een stoere containerwoning (2 of 4 personen) of knusse wielenwagen (3 of 4 personen). Alle logeerplekken staan in de natuur en hebben een eigen terras met buitenkachel. Haal de marshmallows maar tevoorschijn!

Wat krijgen we voor ontbijt?

Je ontbijt zelf op de camping. Zorg dus dat je van tevoren even boodschappen doet, of rijd ’s morgens naar de supermarkt in de buurt voor verse broodjes.

Onze tip

Wandel het inspiratiepad door de bamboejungle, langs het strand en watervalletjes, door bloemenvelden en de kruidentuin.

Lekker eten

In het strandpaviljoen van Netl kun je terecht voor een lunch, diner, dagschotel of kindermenu. Zoek een plekje op het strand of kies een beschut tafeltje achter de glazen wand. Na het eten kunnen de kinderen nog even spelen in de duinen en bij het water.

Overnachting vanaf € 10 per nacht, voor 2 personen.

Netl.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.