rustige plekken in den bosch

Heerlijk, in de stad wonen (of er een dagje heen gaan), maar soms is het fijn om even uit de drukte te stappen en een stille wandeling te maken of gewoon wat te mijmeren op een bankje. In deze serie gaan we op zoek naar rust en kalmte in de stad, deze keer in Den Bosch.

Op Instagram deden we een oproep: waar vind jij rust in de stad? Aan de hand van alle reacties en suggesties maakten we twee lijstjes: een van groene plekken en een van koffietentjes en restaurants.

Groen en natuur

Wat zo fijn is aan Den Bosch, is dat er veel natuurgebieden in de stad zijn (of eraan grenzen). Binnen een paar minuten sta je midden in het groen.

Het Bossche Broek (net onder het centrum)

Hier kun je fijne wandelingen maken en even van de rust genieten. Het bijzondere aan dit grote natuurgebied is dat het heel dicht bij het centrum ligt: ineens sta je tussen de graslanden en bijzondere planten.

Jeroen Bosch Tuin (centrum)

Een parkje met veel bloemen en groen, waar je in het gras kunt picknicken of op een bankje een boek kunt lezen.

Park achter het Bleekerstraatje (centrum)

Een verborgen plekje dat je alleen kunt vinden als je ervan weet. In het Bleekerstraatje, een afgelegen steegje, kun je achter een poortje een knus en beschut parkje zoeken.

Moerputten (aan de westkant van de stad)

Iets verder van de stad ligt dit natuurgebied waarin je mooie wandelingen kunt maken en een prachtig uitzicht hebt. Of ga op zoek naar bijzondere vlinders zoals het pimpernelblauwtje.

Tuin der Lusten (centrum)

Deze gemeenschapstuin is gebaseerd op het gelijknamige werk van Jeroen Bosch. Er zijn vele bloemen, planten en een moestuin. Een eyecatcher is het enorme fresco van Eva uit het drieluik van Bosch.

Koffietentjes en restaurants

In Den Bosch zijn veel rustige koffietentjes en restaurants te vinden waar je even kunt opladen.

Stadstuinwinkel & health café Oerwoud (centrum)

Deze winkel wil Den Bosch groener en duurzamer te maken. Je kunt hier eerlijke producten kopen, biologische en veganistische lekkernijen eten en mooie planten kopen om je eigen huis ook wat groener te maken. Extra leuk: ze organiseren jaarlijks een wildplukwandeling.

Eetbar DIT (centrum)

Alles aan dit eettentje is leuk: de humoristische menukaart, de hippe inrichting, de kluisjes waar je je telefoon in kunt achterlaten voor een rustig etentje zonder afleiding en een fijn terras voor in de zomer.

Theehuis Bloem (Prins Hendrikpark)

Verstopt in het Prins Hendrik-park ligt een Hans en Grietje-huisje waar je zo voorbij zou lopen als je niet wist dat het er zat (zie de foto boven aan de pagina). De Britse eigenares Debbie bakt hier iedere dag verse scones en ander lekkers, dat je kunt opeten met uitzicht over het water.

Monqui (centrum)

Dit knusse koffietentje ligt vlak bij het station en is daarom een fijne plek om na een drukke dag even neer te strijken. Probeer een van de verse baksels of kijk rond in het winkeltje met handgemaakt moois.

Mariapaviljoen (centrum)

Een plek met veel historie. Dit eettentje zit in een oud ziekenhuis, wat je nog terug kunt zien in de oude elementen. Zo zijn de onderstellen van de eettafels gemaakt van oude ziekenhuisbedden.

Van de kaart (centrum)

Een knus eettentje met een huiskamergevoel. Niet geschikt voor grote groepen, wel heel leuk om bijvoorbeeld in je eentje te genieten van een met liefde bereide lunch. Ook verkopen ze er kaarten (van hout en papier) en woonaccessoires.

Andere plekken

Dit zijn ook fijne plekken om even iets anders te doen:

Cultureel centrum Verkadefabriek (Boschveld)

In deze oude koekjesfabriek worden jaarlijks zo’n 6000 culturele activiteiten georganiseerd zoals film, theater, muziek, cabaret, debatten en meer. Ook kun je er lekker eten en drinken.

Vintagewinkel Mr.Orange (centrum)

Hier kun je altijd iets bijzonders en unieks vinden zoals een kastje, schilderij of vaas met een verhaal erachter.

*We tipten eerder al rustige plekken in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Maastricht.

Fotografie Debbie Bacon, Theehuis Bloem