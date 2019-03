rustige plekken in groningen

Heerlijk, in de stad wonen (of er een dagje heen gaan), maar soms is het fijn om even uit de drukte te stappen en een stille wandeling te maken of gewoon wat te mijmeren op een bankje. In deze serie gaan we op zoek naar rust en kalmte in de stad, deze keer in Groningen.

Op Instagram deden we een oproep: waar vind jij rust in de stad? Aan de hand van alle reacties en suggesties maakten we twee lijstjes: een van groene plekken en een van koffietentjes/restaurants.

Groen en natuur

Net als Amsterdam heeft de binnenstad van Groningen veel hofjes waar je even kunt neerstrijken op een bankje om van de rust en het groen te genieten, maar in en om de stad zijn er ook grotere parken te vinden.

De Prinsentuin (centrum)

Deze achter het Prinsenhof gelegen ommuurde tuin ligt tussen twee heel drukke wegen in, maar is verrassend rustig. Je kunt er genieten van stilte en de schoonheid van de rozentuin en ander groen.

Een klein aangelegd park met vele paadjes en groen. Ook staat er een muziekkoepel waar regelmatig kleine concerten worden gegeven. Na een wandeling kun je neerstrijken bij Paviljoen Sterrebos om wat te eten of drinken.

Natuur- en recreatiegebied Kardinge bestaat uit bos, plassen, weiden en moerassen. Je kunt veldboeketten plukken in de bloemrijke akkerranden en er zijn twee bosjes om vruchten te plukken. Op de Kardingebult (wel even klimmen) heb je een prachtig uitzicht over Groningen.

Een prachtig stadspark met vijvers en heuvels, een gezellig paviljoen en muziekkoepel.

Dit hof bij de Martinikerk lijkt wel een parkje. Het is bijna helemaal autovrij en een oase van rust in de drukke binnenstad.

’s Nachts bruist het in alle kroegjes in de Peperstraat, maar overdag kun je er genieten van de stilte is het Pepergasthuis. Dit hofje was vroeger een gasthuis voor pelgrims, nu is iedereen er welkom.

Iets verder bij de stad vandaan, maar zeker een bezoekje waard. Huur een bootje en ga het water op, of ga picknicken op het strand.

Koffietentjes en restaurants

Wadapartja (centrum)

Wadapartja (wat-apart-ja, op z’n Gronings) is een echte favoriet onder de Groningers. Een knusse huiskamersfeer met veel lokale lekkernijen. Alles wat je ziet, kun je ook kopen – van de lampen tot de theelepels.

Werd in onze inbox op Instagram omschreven als een ‘echt Flow-café’. Het interieur is vintage en creatief (met zelfgemaakte vlaggetjes en geschreven teksten op de muur), en je kunt er bijna niet weg zonder een van de homemade taarten te hebben geproefd.

De naam klinkt ons al als muziek in de oren, en als we jullie mogen geloven doet alles in dit huiskamercafé die naam eer aan. Niks moet en alles mag: spelletjes spelen, boeken lezen of wegzakken in een van de banken. Je mag ook je telefoon bij het personeel inleveren als je even helemaal online wilt.

In natuurgebied de Onlanden ligt dit restaurant. Ga een hapje eten met uitzicht over 3000 hectare natuurgebied. Bij lekker weer buiten aan de picknicktafel of bij slecht weer binnen bij de houtkachel.

Gelegen naast de Martinikerk vind je dit gezellige restaurant. Drink een bakje koffie in de verborgen stadstuin of kom binnen tot rust in een van de luie stoelen.

Verder noemden jullie: Inspiratiecafé OSO in het centrum, Anat in de Oranjebuurt, Bakkerij Blanche met muren vol planten in het centrum, conceptstore en koffiebar Holtbar in het centrum, Dot in de Gorechtbuurt, Black & Bloom in het centrum, kinderkledingwinkel en café Denderz in de Schildersbuurt en Uurwerker in het centrum.

Andere plekken

Ook hier is het stil:

Scandinavisch Dorp (Paterswoldsemeer)

Dit recreatiecentrum ligt aan het Paterswoldsemeer, dicht bij het natuurgebied de Onlanden. Je kunt hier overnachten in een van de zestien Scandinavische hutten, eten bij het haardvuur in het Elanderhus of ontspannen in de Finse sauna.

