Rustige plekken in Utrecht

Heerlijk, in de stad wonen (of er een dagje heen gaan), maar soms is het fijn om even uit de drukte te stappen en een stille wandeling te maken of gewoon wat te mijmeren op een bankje. In deze serie gaan we op zoek naar rust en kalmte in de stad, deze keer in Utrecht.

Op Instagram deden we een oproep: waar vind jij rust in de stad? Aan de hand van alle reacties en suggesties maakten we twee lijstjes: een van groene plekken en een van koffietentjes/restaurants.

Groen en natuur

Utrecht heeft verrassend veel groene plekken waar je even helemaal tot rust kunt komen. De hofjes en historische tuinen in het middeleeuwse centrum bijvoorbeeld, maar ook grotere natuurgebieden waarin je lange wandelingen kunt maken.

Amelisweerd (Oost)

Een landgoed met veel groen en verschillende wandelroutes. Plan je route met deze plattegrond.

Een landgoed met veel groen en verschillende wandelroutes. Plan je route met deze plattegrond. Ledig Erf (de Singel)

Tussen de Singel en Oudegracht ligt het karakteristieke pleintje Ledig Erf. Er worden veel leuke dingen georganiseerd zoals de Culturele Zondagen en het Latin American Film Festival. Of ga naar de film in het Louis Hartlooper Complex, een voormalig politiebureau in de stijl van de Amsterdamse School.

Tussen de Singel en Oudegracht ligt het karakteristieke pleintje Ledig Erf. Er worden veel leuke dingen georganiseerd zoals de Culturele Zondagen en het Latin American Film Festival. Of ga naar de film in het Louis Hartlooper Complex, een voormalig politiebureau in de stijl van de Amsterdamse School. Pandhof van de Dom (centrum)

Een verrassend groene locatie bij de Dom. In de tuin vind je veel geneeskrachtige kruiden die vroeger al in de bisschopstuinen verbouwd werden.

Een verrassend groene locatie bij de Dom. In de tuin vind je veel geneeskrachtige kruiden die vroeger al in de bisschopstuinen verbouwd werden. Theetuin de Kwakel (Oudewater)

Vanaf hier kun je veel mooie wandelingen of fietstochten maken. Geniet onderweg van de boomgaard, mooie bruggetjes of de oude boerderij met rondscharrelende kippen. Van april tot oktober kun je in de theetuin aanschuiven voor een high tea.

Vanaf hier kun je veel mooie wandelingen of fietstochten maken. Geniet onderweg van de boomgaard, mooie bruggetjes of de oude boerderij met rondscharrelende kippen. Van april tot oktober kun je in de theetuin aanschuiven voor een high tea. Máximapark (Leidsche Rijn)

Een stadspark zo groot als de binnenstad van Utrecht, voor als je je even helemaal wilt terugtrekken om bijvoorbeeld rustig een boek te lezen.

Een stadspark zo groot als de binnenstad van Utrecht, voor als je je even helemaal wilt terugtrekken om bijvoorbeeld rustig een boek te lezen. Flora’s hof (centrum)

Vlak bij de Dom, midden in het middeleeuwse centrum, vind je Flora’s hof: een groene oase van rust.

Vlak bij de Dom, midden in het middeleeuwse centrum, vind je Flora’s hof: een groene oase van rust. Kromme Rijnpad

Een natuurgebied waar je een wandeling kunt maken van zo’n 29 kilometer (of een deel ervan) tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede. Je komt onder meer langs rivier de Kromme Rijn en boomgaarden met in het seizoen peren en kersen. Ook leuk: bezoek onderweg Het Kersenmuseum.

Een natuurgebied waar je een wandeling kunt maken van zo’n 29 kilometer (of een deel ervan) tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede. Je komt onder meer langs rivier de Kromme Rijn en boomgaarden met in het seizoen peren en kersen. Ook leuk: bezoek onderweg Het Kersenmuseum. Pandhof Sint Marie (centrum)

Bloemen-, kruiden- en vlindertuin in één. Dit was vroeger de hof van de Mariakerk (de bouw begon rond 1085, de kerk ging ter ziele in 1811) op de bekende Mariaplaats.

Lees ook: Life is Good in Noord-Brabant

Koffietentjes en restaurants

Sommige koffietentjes zijn een oase van rust, ook al liggen ze misschien in een drukke straat of midden in het centrum. Het voelt alsof je ineens in een heel andere wereld bent.

Broei (Oosterkade, vlak bij station Vaartsche Rijn)

Vegetarisch eten, veel planten, spelletjes in de kast: een uitnodigende plek om lekker te ontspannen.

Vegetarisch eten, veel planten, spelletjes in de kast: een uitnodigende plek om lekker te ontspannen. De Utrechtse Boekenbar (Westerkade)

Tegenover Broei ligt deze boekwinkel en koffiebar in één. Je kunt er niet alleen terecht voor Engels- en Nederlandstalige literatuur en mooie kunst-, kook- en fotoboeken, maar ook voor koffie met taart. Eigenaar Tim zit momenteel in het boekenpanel van De wereld draait door.

Tegenover Broei ligt deze boekwinkel en koffiebar in één. Je kunt er niet alleen terecht voor Engels- en Nederlandstalige literatuur en mooie kunst-, kook- en fotoboeken, maar ook voor koffie met taart. Eigenaar Tim zit momenteel in het boekenpanel van De wereld draait door. Vascobelo (Nachtegaalstraat)

Alleen al van de boekenkasten die van vloer tot plafond reiken, worden we blij.

Alleen al van de boekenkasten die van vloer tot plafond reiken, worden we blij. Blackbird (Oudegracht)

Huisgemaakt lekkers eten en koffie drinken tussen de vintage meubels en fietsen die ook nog eens te koop zijn.

Huisgemaakt lekkers eten en koffie drinken tussen de vintage meubels en fietsen die ook nog eens te koop zijn. 30ML (Leidsche Rijn)

Bij 30 ML vind je huis gebrande koffie en, zoals ze er zelf zeggen, het gevoel van een tweede huiskamer.

Bij 30 ML vind je huis gebrande koffie en, zoals ze er zelf zeggen, het gevoel van een tweede huiskamer. Theehuis Rhijnauwen (Amelisweerd)

Een terras met uitzicht over het water en een uitgebreide pannenkoekenkaart. Ook zijn er wandelingen uitgestippeld met het theehuis als startpunt.

Een terras met uitzicht over het water en een uitgebreide pannenkoekenkaart. Ook zijn er wandelingen uitgestippeld met het theehuis als startpunt. Broodnodig (’t Spoor)

Deze Zweedse bakkerij heeft meerdere locaties, maar op ’t Spoor krijg je er ook een heerlijke achtertuin bij.

Deze Zweedse bakkerij heeft meerdere locaties, maar op ’t Spoor krijg je er ook een heerlijke achtertuin bij. Andere fijne koffietentjes en restaurants die werden genoemd, zijn juicebar Smood, het Muzieklokaal waar klassieke muziek en eten samenkomen, Frenchie Cafe voor de brunchliefhebbers, biologische keuken en winkel KEEK en als laatste de slow coffee en voor je neus gegrilde lekkernijen bij STAN&CO.

Lees ook: Buitenplaats Plantage

Andere plekken

Ook hier is het lekker stil:

Centraal Museum (centrum)

Het bekendste museum van Utrecht zit gevestigd in een Middeleeuws klooster en heeft een prachtige grote binnentuin. Bewonder de kunst van onder andere Rietveld en Dick Bruna en dwaal door de vele gangen en trappenhuizen.

Het bekendste museum van Utrecht zit gevestigd in een Middeleeuws klooster en heeft een prachtige grote binnentuin. Bewonder de kunst van onder andere Rietveld en Dick Bruna en dwaal door de vele gangen en trappenhuizen. Universiteitsbibliotheek Utrecht (Uithof)

Fijn als je even in alle rust gefocust aan iets wilt werken.

Fijn als je even in alle rust gefocust aan iets wilt werken. Fort aan de Klop (Noord)

Een historische locatie (onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) omgebouwd tot ontspannende evenementenlocatie waar je kunt eten, kamperen, vergaderen en meer.

Een historische locatie (onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) omgebouwd tot ontspannende evenementenlocatie waar je kunt eten, kamperen, vergaderen en meer. Botanische tuinen (de Uithof)

De botanische tuinen van de Universiteit Utrecht bestaan uit verschillende tuinen: bijvoorbeeld de tropische kas, het bamboebos, de vogelhut en het bijenhotel. Genoeg om te ontdekken en een fijne plek om je even heel ergens anders te wanen.

*Zelf suggesties doen voor andere steden? We roepen iedere week jullie hulp in op onze Instagram-stories.

*Eerder deelden we ook al rustige plekken in Amsterdam.

Fotografie Dimitri Tyan/Unsplash.com