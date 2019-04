Rustige plekken in Maastricht

Heerlijk, in de stad wonen (of er een dagje heen gaan), maar soms is het fijn om even uit de drukte te stappen en een stille wandeling te maken of gewoon wat te mijmeren op een bankje. In deze serie gaan we op zoek naar rust en kalmte in de stad, deze keer in Maastricht.

Op Instagram deden we een oproep: waar vind jij rust in de stad? Aan de hand van alle reacties en suggesties maakten we twee lijstjes: een van groene plekken en een van koffietentjes en restaurants.

Groen en natuur

In Limburg vind je volop groen en natuur. Ook in het wat drukkere Maastricht vind je een aantal karakteristieke, minder bekende plekken waar je even tot rust kunt komen.

De Hoge Fronten (Frontenkwartier)

Dit park ligt op loopafstand van de binnenstad, maar dat zou je niet zeggen als je er middenin staat. Op de hoogste punten heb je een prachtig uitzicht over het park en de stad. De vestingmuren met vele gangen en grotten maken het een heerlijke plek om even rond te dwalen.

In het Stadspark van Maastricht vind je de Berenkuil. Hierin hebben vroeger echte beren gewoond, maar de kuil staat nu leeg. Je kunt er het roemruchte kunstwerk De halfautomatische troostmachine van Michel Huisman bekijken of op een bankje een boek lezen.

Op deze plek midden in de natuur is van alles te beleven. Geniet van lekker eten in het restaurant, pluk je eigen thee of kruiden in de groente- en kruidentuin of volg een van de wandelingen op het landgoed. Hierbij kom je langs de eeuwenoude mergelwand, oorlogsmonumenten, fruitbomen en varkens en koeien.

Koffietentjes en restaurants

In Maastricht zijn er leuke koffietentjes en restaurantjes genoeg waar je je helemaal kunt terugtrekken.

Bijzonder (Jekerdal)

Bij Bijzonder gebruiken ze pure een eerlijke ingrediënten. De kleine gerechtjes om samen te delen en de gemoedelijke sfeer zorgen ervoor dat je hier niet zo snel weg wilt.

In dit knusse café waan je je heel even in Frankrijk door de oude chansons, lekkere wijn en gezellige inrichting.

Tot de jaren negentig reden de brandweerwagens hier nog dagelijks in en uit, inmiddels kun je neerstrijken op een van de vele zitplekken voor een bakje koffie of diner. Ook is er een ruilbibliotheek waar je een boek kunt achterlaten in ruil voor een nieuwe.

Bij dit koffietentje vind je huisgebrouwen koffie en ander lekkers. Valt de koffie goed in de smaak, dan kun je meteen een pak voor thuis meenemen. Je kunt er werken, maar ook even offline genieten in de ‘offline-zone’.

Bijzondere theeën van mooie merken en huisgemaakte taart. Neem plaats op een van de fijne stoelen (die overigens ook te koop zijn).

De naam zegt het al: een huiselijke plek met huisgemaakte, biologische lekkernijen. Extra fijn is de tuin op zonnige dagen.

Voor de kattenliefhebbers. Hier kun je niet alleen genieten van een kopje koffie, maar ook inkopen doen voor je viervoeter en knuffelen met een van de vijf geadopteerde katten die in de winkel rondlopen.

Andere plekken

Ook hier is het (bijna) stil.

Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur (centrum)

In dit museum in een oud, karakteristiek pand (met zonnige tuin) kun je tentoonstellingen, lezingen, onderzoeken, performances en publicaties bijwonen. Of aanschuiven bij de keuken Marres Kitchen voor heerlijk eten.

Deze tip mocht in dit lijstje natuurlijk niet ontbreken. The Guardian riep Dominicanen in 2008 al uit tot beste boekhandel ter wereld, en het is die titel meer dan waard. Verlies jezelf in het enorme aanbod in deze prachtige kerk.

*We tipten eerder al rustige plekken in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Groningen.

Fotografie Dmitrij Paskevic/Unsplash.com