Slapen in een trekkershut in Drenthe

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. De natuur werkt rustgevend: een paar dagen in een trekkershut en je komt weer ontspannen terug.

Wat is er zo fijn hier?

De ruimte, het uitzicht, de stilte… Bij de Voscheheugte staan midden in het open veld drie design-trekkershutten, die doen denken aan een tiny house. Deze zogeheten Trek-ins, met de toepasselijke namen Ree, Vos & Fazant, gaan mooi op in het landschap. Ze bieden veel comfort en hebben eigen sanitair. Door de wandgrote ramen kijk je uit over de natuur en kun je uren staren over het steeds wisselende landschap. De Voscheheugte heeft ook een eethuisje, dus zelf koken hoeft niet per se.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Ontbijt neem je zelf mee, er zit een keukentje in de Trek-in. Liever een keer niets moeten? Je kunt ook uitgebreid ontbijten bij het eethuisje (wel even van tevoren reserveren).

Onze tip

Laat je verrassen door de Drentse Wildernis, een vrij onbekend deel van Drenthe. De Voscheheugte ligt tegenover het Mantingerzand, een natuurgebied met zandverstuivingen, heidevelden en vennen.

Lekker eten

Voor ontbijt, lunch en diner ben je van harte welkom in het eethuisje van de Voscheheugte. Koekoeksklokken aan de wand, natuurbehang, een knapperend haardvuur als centraal middelpunt. In de keuken staat Ruben, die zo veel mogelijk gebruikmaakt van lokale seizoensproducten.

Vanaf € 65 per nacht.

Voscheheugte.nl

