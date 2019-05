Slapen in een Zweedse boomhut

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. In de Zweedse boomhutten van Granö Beckasin op rivier de Ume älv ligt Lapland aan je voeten.

Wat is er zo fijn hier?

Bij de Granö Beckasin Lodge overnacht je in de natuur. Je kunt er slapen in een ecolodge, chalet of – onze favoriet – Bird’s Nest. De luxe boomhutten liggen op een eiland in de rivier, verstopt in de bomen. Door de grote glazen ramen kijk je uit over groen, Lapland ligt aan je voeten. ’s Avonds staar je vanuit je bed naar de sterren.

Wat krijgen we voor ontbijt?

’s Ochtends ben je welkom voor een biologisch ontbijt in het bijbehorende restaurant.

Onze tip

Verken de ongerepte natuur met een gids, ga op elandensafari of vang een visje in de rivier. Na een dag in de buitenlucht reserveer je voor ‘s avonds de hot tub, aan de rand van de rivier.

Lekker eten

De chef-kok van Granö Beckasin heeft zich verdiept in lokale tradities en gebruiken. Ze kookt organisch, biologisch en puur.

Slapen in een Bird’s Nest kan vanaf € 150 per persoon per nacht, inclusief ontbijt.

Hier vind je meer informatie.

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.