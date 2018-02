Slapen in een slow cabin in de natuur

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Op meerdere nog onontdekte locaties in het groen van België kun je sinds kort logeren in een slow cabin.

Wat is er zo fijn hier?

Lekker onthaasten en tijd voor elkaar. In deze alleenstaande en duurzame cabins voor koppels en gezinnen ga je even terug naar de basis, maar wel met alle comfort. Vanuit de fijn ingerichte zithoekjes staar je zomaar uren naar het haardvuur of uit het raam. Een boek lezen, een spelletje, lange wandelingen maken, en dat allemaal zonder haast.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Elke cabin heeft een kleine, goed uitgeruste keuken met twee kookvuren en een ijskast. Met een echte Moka-koffiepot zet je een slow koffie en de plaatselijke bakker brengt je – op bestelling – een ontbijttas met allerlei lekkers. Koffiekoeken, broodjes, verse jus, een eitje…

Onze tip

Neem zo weinig mogelijk bagage mee. Beide cabins hebben slechts beperkte opbergruimtes. Hoe minder ‘spullen’ in de cabin, hoe meer rust.

Lekker eten

Je kunt zelf je eten roosteren op de BBQ buiten. Bij je reservering kun je namelijk ook een mand met lokale, streek- en seizoensgebonden producten bestellen waar je lekker slow mee kunt koken. Een restaurant in de buurt kan ook. Deze ‘verborgen tips’ vind je in een informatiepakket dat je van tevoren krijgt.

Vanaf € 175 per nacht op basis van logies.

Slowcabins.be

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.