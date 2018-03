Slapen tussen de bomen

Behoefte aan een paar dagen rust? We delen twee adresjes waar je kunt overnachten in het bos.

Het Boshuisje op de Veluwe

Midden in een eeuwenoud bos op de Veluwe ligt Het Boshuisje: een knusse plek met openslaande deuren, een goed terras en fijne bedden met kraakheldere lakens. Vanuit het huisje loop je zo het Speulder- en Spriedelbos in, ook wel het bos van de dansende bomen genoemd. Je ziet hier veel soorten door elkaar heen (dennen, berken, eiken, sparren en ook varens) en omgevallen bomen blijven gewoon liggen. Dat maakt de sfeer zo bijzonder en een beetje mysterieus, vooral als de zon ertussendoor schijnt. Boshuisje-veluwe.nl.

Slapen in het bos

Een huisje waar je alleen het ruisen van de bomen hoort, zomaar een hert, zwijn of eekhoorn tegen het lijf kunt lopen en wordt gewekt door het zingen van de vogels. In de woonkamer is een deel van het dak glas, dus als je ’s avonds alle lampen uit doet, kun je vanaf de bank naar de sterrenhemel kijken. ’s Ochtends laat je je verwennen met warme broodjes, een eitje en vers sap. Slapeninhetbos.nl.

Meer adresjes vind je in het stilteboekje in Het grote boek van minder.

Tekst Marije van der Haar-Peters Foto Boshuisje Veluwe