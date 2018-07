We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Deze keer: in het Brabantse Riel slaap je in een Mongoolse yurt of Finse kota.

Wat is er zo fijn hier?

Of je nu komt voor een familieweekend of een romantisch verblijf, Evelien heeft een fijne plek voor je in een Mongoolse yurt of Finse kota. Het zonlicht schijnt ’s morgens door de lichtkoepel op je bed, je stookt de kachel op en kruipt nog even terug in bed om de dag rustig te beginnen. In ’t Buitenland gaat het leven trager en lijkt de buitenwereld ver weg. ’s Avonds maak je een kampvuur onder de driepoot en kook je een eenpansgerecht boven het vuur.

Wat krijgen we voor ontbijt?

In de tipitent staat een eenvoudig keukentje. Maak een vuur in het midden van de tent, waar je water op kookt voor je koffie of thee. In het keukentje zijn potten en pannen aanwezig voor de rest van je ontbijt. Ook in de Finse kota vind je een keuken.

Onze tip

Reserveer de hot tub bij je verblijf. Je moet ‘m zelf opstoken, wat het extra leuk maakt om je in het warme bad te mogen laten zakken.

Lekker eten

Authentieke Brabantse gezelligheid ervaar je bij herberg In den Bockenreyder, gelegen in de bossen aan een zandweggetje op Landgoed De Utrecht. Na een lange wandeling kruip je hier bij de haard en doe je je tegoed aan soep, uitsmijters en boerenbrood.

Vanaf € 138 per weekend op basis van logies.

Het-buitenland.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.