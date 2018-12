’t Witte Huis in Overijssel

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Op een landgoed in het Overijsselse Vechtdal ligt ’t Witte Huis, een Hans en Grietje-huisje met binnen een Scandinavische sfeer.

Wat is er zo fijn hier?

’t Witte Huis is een perfect adres om met z’n tweeën een weekendje te vertragen. Een stapel boeken mee voor bij de houtkachel, af en toe een wandeling over het landgoed, heerlijk slapen in het bed dat is ontworpen door Piet Hein Eek. Omringd door natuur kom je hier heel makkelijk tot rust. Het huisje is opgeknapt en ingericht door de makers van By Mölle, een label met mooie, duurzame basics – vandaar de Scandinavische sfeer.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf klaar in het keukentje (een melkschuimer is er ook!).

Onze tip

Huur fietsen en rijd door de bossen en langs landgoederen naar Kaasboerderij Heileuver om boodschappen te doen voor je ontbijt. Zuivel uit het Vechtdal, lekkere kaas en andere streekproducten van boerderijen uit de omgeving.

Lekker eten

In Dalfsen ligt aan de Vecht Grand Café de Fabriek. Het interieur is stoer en industrieel, en buiten heb je uitzicht op de Vecht. Op de kaart staan gerechten van het seizoen en verschillende soorten pasta.

Vanaf € 305 per weekend

Bymolle.com/products/t-witte-huis-buitenplaats-de-horte

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.